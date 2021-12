Câmara aprova em 1º turno texto-base de PEC que adia eleições municipais

Para passar, o texto-base precisava da aprovação de 308 deputados. No total, foram 402 votos a favor, 90 contra e quatro abstenções. No momento, os deputados votam propostas de mudanças à PEC.

Em seguida, o texto será votado em segundo turno. Havendo mudanças, volta ao Senado, caso contrário, é promulgado em sessão do Congresso. De acordo com a PEC, o primeiro turno, que aconteceria em 4 de outubro, passa a acontecer no dia 15 de novembro. Caso haja segundo turno, passaria de 25 de outubro para 29 de novembro.

Além disso, as emissoras ficam proibidas de de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos a partir de 11 de agosto. As convenções partidárias para escolha de candidatos, deliberações sobre coligações, início da propaganda eleitoral e prestação de contas de campanhas, também foram alterados pela PEC.

Prazos que ainda não venceram até a data da publicação da emenda são considerar nova data das eleições e os que passaram não serão reabertos.

