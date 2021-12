Câmara aprova autorizações de crédito de R$ 1 bilhão

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, nesta quarta-feira, 16, dois projetos de empréstimo pela prefeitura que somam cerca de US$ 317,5 milhões (em torno de R$ 1 bilhão) para investimentos em ações de saúde, educação, assistência social e saneamento básico junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

A bancada de oposição na Câmara, que considera os projetos como um “cheque em branco” para a prefeitura, votou contra a aprovação, enquanto os governistas comemoraram, por acreditar que os recursos trarão benefícios à população. O vereador Edvaldo Brito (PSD) se absteve, por acreditar que os projetos, por sua complexidade, deveriam ter tido discussão mais ampla.

Também nesta quarta, a Câmara aprovou o projeto que altera a regulamentação da profissão de mototaxista.

A autorização de crédito junto ao Bird é no valor de US$ 250 milhões, que, segundo a prefeitura, serão destinados ao projeto Salvador Social, que reúne ações de educação, saúde e assistência social. Já o empréstimo junto ao BID, de US$ 67,5 milhões, deve custear o Projeto Mané Dendê, que consiste em ações de saneamento e infraestrutura em áreas do Subúrbio.

Para o vereador Silvio Humberto (PSB), líder da oposição, os projetos são insuficientes por não especificarem as ações que serão realizadas dentro de cada área. Ele disse que, com a aprovação, a oposição vai estudar a possibilidade de questionar os projetos na Justiça.

“Os esclarecimentos dados pela prefeitura não foram suficientes, sobretudo sobre o Salvador Social, que é muito genérico. Fala que vai destinar os recursos para educação, saúde e assistência social, mas não especifica. Da forma que está, é um cheque em branco para o prefeito (ACM Neto)”, disse.

Segundo a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), as especificações dos projetos não constam no Plano Plurianual Anual (PPA). “Isso é ilegal, porque deveria constar no PPA. O prefeito poderia ter encaminhado à Câmara um substitutivo alterando o PPA, mas nem isso foi feito”, criticou.

As propostas seriam levadas ao plenário na última semana, mas a votação foi adiada após a oposição solicitar mais tempo para avaliação. A modificação da regulamentação dos mototaxistas também foi adiada e votada nesta quarta.

Reunião

A bancada governista, por outro lado, não viu irregularidades nos projetos. O líder do governo, vereador Joceval Rodrigues (PPS), afirmou que os projetos tramitaram por 75 dias na Câmara. “A oposição faz o papel dela de questionar, mas os projetos ficaram 75 dias na Casa, ela teve tempo de averiguar tudo, de tirar as dúvidas. Na última semana, tivemos uma reunião com uma técnica da Casa Civil, que tirou dúvidas e fez esclarecimentos”, afirmou.

Joceval negou que os projetos sejam "genéricos" e ressaltou a relevância dos investimentos, em especial “para aqueles que mais precisam”. Disse, ainda, que as autorizações de crédito estão em conformidade com o PPA e com a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Sílvio Humberto, por sua vez, disse que o posicionamento contrário à aprovação das autorizações de crédito não significa que a oposição é contra investimentos para a capital baiana. “Investimentos em saúde, educação e assistência social são fundamentais. Nós só precisamos saber onde serão feitos esses investimentos, para quais projetos e ações”, afirmou o vereador.

