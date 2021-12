A sessão para discutir a denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB) começou na manhã desta quarta-feira, 2, mas o quórum mínimo para dar início à votação só foi alcançado no início da tarde, quando 346 deputados registraram presença no plenário. No entanto, a votação ainda não foi iniciada.

A oposição queria barrar a votação. Para isso, eles não registraram a presença logo quando chegaram na Câmara, mas a estratégia acabou não dando certo e o quórum mínimo foi alcançado.

A manhã na Câmara foi marcada por discursos e protestos. A ala da oposição exibiu cartazes com a frase "Fora, Temer". O advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, responsável pela defesa do presidente, disse que os deputados devem barrar o processo contra Temer e insinuou que as acusações contra ele não são graves.

Para ele, é necessário "esperar um ano e meio" para que o peemedebista seja processado pela Justiça. "Não se pode aguarda um ano e meio? Será o presidente da República um facínora que não pode ficar solto?", questionou ele, complementando: "Estará ele cometendo barbaridades contra a nação ou estará ele, com dito aqui, cometendo em prol da nação uma série de benefício".

O deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB) também apresentou o parecer do seu relatório sobre a denúncia da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contra Temer. O presidente é acusado de corrupção passiva. A denúncia foi feita com base nas delações premiadas da JBS.

Divulgação Câmara alcança quórum mínimo para votar denúncia contra Temer

SIM 0 : 0 NÃO atualizando listar por : ↓ ↑ 13:10 Deputado Rubens Pereira Júnior faz questão de ordem para que votação seja feita em um microfone no centro de plenário, como aconteceu na votação do impeachment de Dilma Rouseff no ano passado. 13:04 384 deputados já registraram presença no plenário. 13:03 Welinton Prado (PMB-MG) fala no plenário. Ele é favorável à saída imediata de Temer. "Eu fui o primeiro a falar que não queria Temer no governo", diz. 13:02 Deputados falam favorável e contrariamente ao início das votações. Deputado Glauber Braga, contrário ao início da votação, diz que espera que deputados votem em "horário nobre" para os "brasileiros verem quem defendeu Temer". Mais três deputados vão falar e líderes de partidos vão ter um minuto para orientar bancadas sobre votação contrária ou favorável ao início da votação. 12:55 Sessão deve entrar em fase de votação. Antes disso, deputados requerem questões de ordem. Oposicionistas pedem adiamento da sessão. 12:54 Sai o resultado da votação para encerramento das discussões. Sim: 292 Não: 20 Abstenções: 2 12:52 Rodrigo Maia afirma que sessão será prorrogada por mais uma hora. 12:50 PSDB muda orientação para sim para encerramento das discussões. 12:49 De volta à Câmara, ministro do Esporte demonstra confiança na vitória de Temer O ministro do Esporte, Leonardo Picciani (PMDB-RJ), um dos dez a reassumir o mandato de deputado para participar da votação da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, no plenário da Câmara, disse nesta quarta-feira (2) que o governo tem segurança de que se trata de uma denúncia inepta, que não deve prosperar. Ele acrescentou que o governo tem a convicção de que o Congresso vai fazer esta análise com um número muito expressivo de parlamentares que não vão permitir o avanço da denúncia. Leia mais em https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-08/de-volta-camara-ministro-do-esporte-demonstra-confianca-na-vitoria-de-temer 12:32 Quórum de 342 deputados foi alcançado. 12:31 Minoria diz que vota não, mas deve ser registrado o voto. PMB vota pela continuidade das discussões. 12:29 PSC vota pelo encerramento das discussões 12:28 PHS e Rede votam não. 12:26 Julio Delgado (PSB-MG) reitera que bancada do partido não vote. 12:25 PSOL entra em obstrução e diz que a oposição entrou com um mandado de segurança no STF pedindo que a denúncia da PGR deve ser lida em plenário e não o relatório da CCJ. 12:24 SD e PPS votam pelo fim da discussão. 12:23 PCdoB vota pela continuidade das discussões e contra o requerimento. Deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) diz que partido está em obstrução. 12:22 PMDB, DEM e PRB votam sim. PDT vota não e diz que vai entrar em obstrução. Lembrando que trata-se de orientação de bancada. 12:21 PP, PSD e PR votam a favor do encerramento da discussão. PSDB vota não. 12:20 PT entra em obstrução. Deputado Carlos Zarattini (PT-SP) recomenda que deputados não votem no requerimento para que votação não se inicie. carregar mais





