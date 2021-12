Calçada tem venda de lugar na fila para biometria, aponta denúncia

A equipe de reportagem de A TARDE recebeu denúncia, na tarde desta quinta, 25, de que lugares na fila para o recadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estariam sendo vendidos no posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) na Estação Ferroviária da Calçada (Cidade Baixa).

>> TRE contesta TSE e ratifica que prazo para biometria não será prorrogado

Na porta da estação havia vários traços marcando os primeiros lugares da fila, que, segundo informações dos denunciantes, seriam comercializados por valores entre R$ 50 a R$ 100.

“É uma falta de respeito. Se você tentar ficar nos lugares marcados, corre o risco de ser agredido. Canso de ver pessoas chegando cedo, tendo que aguardar atrás das marcas”, disse um vendedor ambulante, que pediu para não ser identificado.

Procurados pela reportagem, os funcionários do SAC da estação preferiram não falar sobre o assunto. No posto são ofertadas 420 senhas diariamente, sendo 50 para prioridade.

CAB

Na sede do TRE, no Centro Administrativo, nesta quinta foi mais um dia de longas filas e muita espera. Por volta das 15h30, cerca de mil pessoas aguardavam.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo