Cairu segue exemplo de Camaçari e prefeito reduz salário

Mais um prefeito baiano decidiu baixar o próprio salário para gerar economia ao cofre municipal. Fernando Brito, gestor de Cairu, assinou na sexta-feira, 11, um decreto que reduz em 20% o seu salário e o do vice-prefeito. A ação também atinge os secretários municipais e os servidores que ocupam cargos comissionados, em 10%. No começo do mês o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado, também adotou a mesma medida.

De acordo com a prefeitura de Cairu, com as reduções, até o fim do ano será feita uma economia de R$ 1 milhão. A medida tem como objetivo, manter a execução orçamentária, o equilíbrio das contas e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro.

"Com esta medida teremos uma economia significativa nas contas do município e estaremos adequados exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal", disse o prefeito por meio de nota.

O decreto estabelece ainda, outras iniciativas como redução das diárias, gratificações e horas extras dos funcionários públicos.

