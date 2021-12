Cachoeira vira sede do governo

O governador Jaques Wagner (PT) dá uma pausa nas negociações para segurar o PR, do ministro dos Transportes César Borges, no palanque do pré-candidato governista à sucessão, e vai nesta quarta-feira, 25, a Cachoeira, na região do Recôncavo, para onde a sede do governo da Bahia será transferida.



Esta é a sétima vez que a sede do executivo estadual é deslocada para o município - uma homenagem aos cachoeiranos que deflagraram a luta pela Independência da Bahia e do Brasil contra as tropas portuguesas.



O pré-candidato governista, o deputado federal Rui Costa (PT), não estará no evento, segundo informou a sua assessoria, mas a candidata do PSB, a senadora Lídice da Mata, participará dos atos religiosos e cívicos.



A lei sancionada em 2007 pelo governador Jaques Wagner, determinando que todos os anos, no dia 25 de junho, a sede do governo seja instalada no município, foi inspirada em projeto da senadora, à época em que exercia mandato de deputada estadual.



Os demais candidatos ao governo - Paulo Souto (DEM), Marcos Mendes (PSOL), Rogério Da Luz (PRTB) e Renata Mallet (PSTU) - cumprirão agenda em Salvador.



Entre as ações que o governador vai anunciar em Cachoeira, estão a reinauguração do Cine-Theatro Cachoeirano, projeto que consumiu cerca de R$ 6 milhões; e a requalificação do atracadouro Baía do Iguape no Paraguaçu, a reforma do mercado municipal e o início das obras de pavimentação da BA-511. Investimentos que, somados, chegam a R$ 2 milhões.



No programa de rádio 'Conversa com o Governador', da terça-feira, 24, Wagner comentou sua participação na solenidade de abertura das comemorações da Independência da Bahia, que é celebrada em 2 de julho.



"A nossa cidade libertadora que começou a luta pela Independência em 25 de junho de 1822, teve bombardeada a Câmara de Vereadores. E mais uma vez eu estarei lá para simbolizar o nosso agradecimento, a nossa reverência aos heróis da Independência baiana", destacou Wagner.



Programação



As comemorações do dia 25 serão abertas, às 6h com uma salva de 21 tiros. Às 8h20, o governador concede entrevista na sede do Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (IPAC). Às 9h participa do hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Cachoeira, e às 9h30, Wagner entrega o cineteatro, localizado na Praça Teixeira de Freitas.

