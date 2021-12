Cabral confessou ter pago por joias desaparecidas

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), admitiu à Justiça Federal o pagamento de 229 mil euros à H. Stern por joias compradas para a primeira-dama à época, Adriana Ancelmo. As informações vieram a público nesta segunda-feira, 17, embora a confissão tenha ocorrido na última quarta, 12

A executiva Maria Luiza Trotta, diretora comercial da joalheria, assinou um acordo de delação premiada no começo do ano, onde citou valores das peças mais caras vendidas ao ex-governador em várias aquisições entre 2012 e 2015. A lista inclui um brinco de brilhantes solitários de R$ 1,8 milhão, um anel de rubi de R$ 600 mil e um brinco de R$ 25 mil.

Além disso, de acordo com a joalheria, ainda existem duas peças que não estão entre as 143 apreendidas pela Polícia Federal (PF) no cumprimento de três mandados de busca e apreensão para tentar localizá-las, em novembro e dezembro de 2016 e em junho deste ano.

Maria Luiza afirmou que Cabral, em meados de 2015, comprou um anel e um par de brincos, ambos de ouro branco com safira, que, somados, valem R$ 773 mil. Na maior parte dos casos, as compras foram feitas sem nota fiscal, com o objetivo de ocultar o real nome do comprador. A PF, o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita acreditam que as joias da esposa do ex-governador foram compradas para lavar parte do dinheiro obtido no esquema de corrupção e pagamento de propina a agentes públicos.

Defesa

O advogado de Adriana Ancelmo, Alexandre Lopes, afirmou que a joalheria "mente ao atribuir a Adriana Ancelmo todas as vendas que fez sem nota fiscal". Quanto ao depoimento do ex-governador, a defesa diz que não foi especificado qual joia foi comprada.

Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, Cabral confirmou que pediu aos irmãos Renato e Marcelo Chebar que realizassem o pagamento no exterior, e admite ter usado sobras de caixa dois de campanha eleitoral para comprar as peças. "Ninguém lava dinheiro comprando carro e joias. Quando se compra joias, ela perde valor ao sair da loja. Achar que isso era esconder recursos...", questionou Cabral. A Tarde procurou a H.Stern, mas a empresa apenas respondeu que "não está dando declarações sobre o assunto à imprensa".

Condenações

Cabral está preso desde novembro de 2016, alvo da Operação Calicute, por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na época, foram apreendidas 40 joias no apartamento do ex-governador, avaliadas em um valor de aproximadamente R$ 2 milhões. De acordo com as investigações, o casal gastou $ 11 milhões em joalherias. Além das joias, a Operação Calicute apreendeu outros itens, como vestidos de festa, diversas obras de arte e uma lancha avaliada em R$ 5 milhões.

Em dezembro, o ex-governadora também foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva, pedir e receber vantagem indevida no contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) além de 12 crimes de lavagem de dinheiro. Cabral recebeu R$ 2,7 milhões do esquema. No total, é réu em 11 processos relacionados à Lava Jato, mas essa foi a primeira vez que teve uma condenação.

Adriana foi detida na mesma operação, acusada de lavagem de dinheiro pelas justiças de Curitiba e Rio de Janeiro. Mas foi absolvida pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal. Segundo o juiz, não haviam provas suficientes da participação de Adriana no esquema. "Ela beneficiou-se da propina, pois utilizou os recursos provenientes da corrupção para aquisição de bens", afirma. O MP vai recorrer e já apresentou nova denúncia. A ex-primeira dama também sofre acusações na 7ª Vara Federal Criminal, no Rio de Janeiro.

adblock ativo