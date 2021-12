Buscas da PF no prédio da Odebrecht no RJ já duram quatro horas

Buscas da Polícia Federal já duram quatro horas no prédio da Odebrecht na Avenida Pasteur, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, por volta das 10h desta sexta-feira, 19. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em quatro andares do imóvel (6º, 10º, 11º e 12º), onde funciona a Odebrecht Óleo e Gás. A ação é parte da 14ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Erga Omnès ('valerá para todos').

Outro prédio da empresa, investigada por esquemas de corrupção com a Petrobras, funciona na Praia de Botafogo, na zona sul, e também é alvo da operação. No Rio, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão temporária, 3 de prisão preventiva e 3 de condução coercitiva.

No prédio da Avenida Pasteur, as atividades da empresa eram realizadas normalmente e funcionários chegavam para trabalhar.

