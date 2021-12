Bruxo fez ritual contra Temer e deu prazo para afastamento do presidente

Um ritual feito pelo tarólogo e bruxo Eric Satine contra o presidente Michel Temer (PMDB) viralizou após as denúncias contra o peemedebista. No dia 6 de março, o jovem fez um post no Facebook, revelando que faria um ritual místico para pedir o afastamento de Temer.

"Inspirado por minhas irmãs americanas que fizeram um ritual contra Trump eu decidi fazer minha parte contra o Temer. Início do meu ritual contra Michel Temer e sua agenda maléfica. É um ritual que visa amarrar toda e qualquer ação maldita planejada por ele e seus parceiros junto com uma maldição. maledictus et semini ejus", escreveu na publicação.

No dia seguinte, ele revelou a previsão de início de ruína do presidente em 70 a 72 dias. O prazo chamou ainda mais a atenção dos internautas, já que nesta quarta, 17, quando a denúncia do dono da JBS Joesley Batista foi divulgada, completa 72 do início do ritual de Eric.

O bruxo apagou as publicações e divulgou um texto explicando que foi alvo de apoiadores de Temer: "Eu o apaguei no mesmo dia em que o fiz, o apaguei porque esse post tomou uma proporção que eu não imaginava e começou a aparecer pessoas que apoiavam o Temer, antipetistas, uns moleques de grupos de ataque… Umas coisas bem escória da internet mesmo, eu não aguentei e apaguei".

Ele também destacou o resultado do ritual. "Hoje quem debochou tem a prova se o ritual deu certo ou não. A prova não é para mim, porque eu sei o tamanho do poder da bruxaria, mas sim para quem duvidou", disse

