Bruno Reis rebate provocação de João Leão

O vice-prefeito da capital baiana, Bruno Reis (MDB), respondeu a provocação do vice-governador João Leão (PP), que em entrevista ao A TARDE no domingo, 11, aconselhou o prefeito ACM Neto (DEM) a não deixar a prefeitura a fim de manter a qualidade da administração municipal.

"As pessoas já não levam a sério o que ele (o vice-governador) fala de tantas promessas feitas e não cumpridas. Ele tem é que explicar quando será feita a licitação da Ponte Salvador-Itaparica", disse Bruno, referindo-se ao adiamento do pregão que daria o start no empreendimento, inicialmente marcado para ocorrer no dia 15 de abril.

Os empresários chineses pediram dilatação do prazo, segundo o governo, para viabilizar a autorização junto ao governo da China. Mas segundo fonte ouvida por A TARDE, os empresários estariam receosos com a suposta derrota do PT nas urnas e, com isso, viriam ausência de garantias de que os acordos negociados agora fossem cumpridos.

O próprio governador chegou a admitir, dias após publicada a notícia, que as eleições são uma variável para a decisão dos chineses.

