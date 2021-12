Bruno Reis prevê atuação conjunta com Rui Costa mas critica Consórcio Nordeste: 'Muito radicais'

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 5, durante entrega da Lagoa dos Dinossauros no bairro do Stiep, o prefeito Bruno Reis (DEM) afirmou a sua intenção de agir conjuntamente com o governador Rui Costa (PT), com quem terá reunião nesta semana, para o enfrentamento da pandemia.

Entretanto, o democrata deixou claro que não seguirá as orientações do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, coordenado pelo cientista Miguel Nicolelis, as quais definiu como "radicais demais".

O Consórcio Nordeste, presidido pelo governador do Piauí Wellington Dias (PT), não emitiu parecer oficial nos últimos dias sobre a pandemia porém o cientista e coordenador do comitê científico do grupo, Miguel Nicolelis, usou uma rede social para pedir por medidas mais restritivas em todo o país. "Acabou. A equação brasileira é a seguinte: Ou o país entra num lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021", postou.

O gestor soteropolitano condenou o posicionamento. “Com todo respeito ao Consórcio Nordeste, mas as posições deles desde o início da pandemia sempre foram mais radicais do que a média das opiniões de outros cientistas e institutos envolvidos. Muita calma nessa hora. Não tenham dúvidas que vou sentar com o governador e que o meu desejo é continuar adotando as medidas em conjunto, não muda nada com o que vinha sendo adotada com o prefeito ACM Neto”, afirmou.

adblock ativo