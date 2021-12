Bruno Reis é empossado como prefeito de Salvador: "O dia mais marcante da minha vida"

O agora prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), e a nova vice-prefeita ,Ana Paula Matos (PDT), tomaram posse na Câmara Municipal de Salvador nesta sexta-feira, 01. O democrata, que por quatros anos foi vice-prefeito na gestão de ACM Neto, agradeceu o correligionário.

“A cidade que recebo hoje, das suas mãos, prefeito ACM Neto, é uma cidade capaz de andar com as próprias pernas, muito diferente da que você herdou. Quem não se lembra? Em 2013, o cenário era desolador para qualquer homem público. Fosse na área da Saúde, da Educação, de Infraestrutura, tudo estava em ruínas.”, disse.

“Gradativamente, fomos resgatando ano a ano tudo aquilo que havia sido destruído. O ritmo das obras não foi diminuído em um minuto sequer. E vínhamos assim, em céu de brigadeiro, inaugurando obra atrás de obra, mudando a cara desta cidade.”, completou.

À frente do executivo, Bruno afirmou que o maior desafio de sua gestão será o combate à pandemia.

“A palavra de ordem é enfrentamento da pandemia. Os efeitos colaterais da pandemia são grandes no campo social e econômico. Se a cidade já era pobre e desigual, os problemas aumentaram e se agravaram. Então, nós vamos nos dedicar muito, com geração de oportunidades e renda para combater as desigualdades na cidade de salvador.”, destacou.

“Hoje não há quem deixe de reconhecer os esforços que fizemos para salvar vidas em todos os bairros de Salvador. Isso continuará sendo feito de forma abrangente. Reforçando, sempre que preciso, o sistema de Saúde. Investindo como nunca na área social. Buscando a reativação da economia. E estimulando nas pessoas um comportamento responsável.”.

De acordo com o prefeito, o transporte público e a retomada das aulas no contexto da pandemia são questões importantes que sua gestão terá que se debruçar.

“Precisamos tratar com muita atenção o transporte público, um dos setores mais atingidos pelos efeitos da pandemia nos grandes centros. Para evitar aglomeração, o sistema se tornou ainda mais deficitário e é hora de encarar esse problema por todas as suas variáveis para encontrarmos a melhor solução. Precisamos tomar decisões que não são fáceis de tomar para organizar o sistema”, avaliou.

“Vamos ter que organizar a retomada das aulas, e esse é um grande desafio colocado.”, afirmou o prefeito, que prometeu especial atenção à educação no município.

“Quero chamar a atenção para um setor mais do que especial. Mais que tudo, vou trabalhar para ser o prefeito da Educação. Quero unir as vantagens do ensino presencial e do virtual com os atuais e futuros espaços esportivos e culturais da cidade. Integrar a escola tradicional às novas formas de ensinar e aprender desse mundo em evolução constante e veloz.”, disse.

Dia marcante

Bruno disse que a posse como prefeito da capital baiana é o “dia mais marcante” de sua vida pública, e que sempre sonhou em comandar a prefeitura de Salvador.

“Hoje é o dia mais marcante da minha trajetória na vida pública. Sempre sonhei com esse dia, nunca escondi de ninguém. Trabalhei muito, me empenhei, e graças a Deus e à confiança do povo desta cidade, graças ao trabalho do prefeito ACM Neto e da nossa equipe, estamos aqui. Espero que Deus me dê sabedoria e ilumine meu caminho para eu fazer um lindo trabalho e honrar essa cidade que tanto amo.”, pontuou.

Vice-prefeita

A nova vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos comentou com jornalistas os planos como titular da Secretaria de Governo. Segundo a vice-prefeita, o processo de transição entre as gestões já se iniciou.

“Os primeiros planos já comecei na transição, que foi acolher os novos secretários, principalmente aqueles que não faziam parte do nosso governo, para que entendessem como era a nossa cultura, como a gente conseguiu ser um governo tão eficiente. A partir daí, com essa elevação de secretaria de governo, é ter um novo papel. Um papel de coordenadora das questões sociais da cidade. A gente vai fazer isso com muita tranquilidade e com muito trabalho porque essa é a marca de Bruno, Ana e da gestão ACM Neto”, afirmou.

De acordo com Ana Paula, por causa do prolongamento da pandemia, a prefeitura terá que atuar contra os efeitos da propagação do vírus em outras áreas, sobretudo o social. A vice-prefeita revelou que avalia a possibilidade da prefeitura estender o auxílio emergencial municipal.

“Num primeiro momento, de um modo responsável, conseguimos já ter o recurso identificados para pagar até março. Se vai ser ampliado ou não, se vai ser criado algum outro tipo de auxílio ou se vamos fazer algum pleito ao governo federal, depende muito dessa situação. A gente acredita que a pandemia está sendo combatida com muita responsabilidade, já vamos entrar com a questão das vacinas, a gente imagina que, com todas essas ações juntas, consigamos vencer isso. Mas se for necessário, vamos fazer todos os esforços para investir nas pessoas, na sobrevivência delas, na qualificação”, finalizou.

Neto se despede com olhos em 2022

O agora ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirmou durante a solenidade de posse de Bruno Reis que viajará pelo interior do estado de olho em 2022, mas fez ressalvas.

"A partir de agora meu foco é colaborar com a organização do partido (DEM) em todo o Brasil, o projeto para 2022, e, é claro, a minha dedicação à Bahia, todo meu envolvimento com questões do estado, interior, e vamos aguardar 2022 chegar, sem atropelar nada. [...] Não é hora de começar uma nova campanha política", disse em entrevista a jornalistas.

