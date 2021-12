Bruno Reis destaca atuação administrativa em possível investidura política

A possibilidade de candidatura à prefeitura de Salvador foi um dos temas debatidos durante a participação de Bruno Reis, vice-prefeito da capital baiana, nesta terça-feira, 17, no programa 'Isso é Bahia', transmitido pela rádio A TARDE FM. Em conversa com os apresentadores Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, o também secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas afirmou que a investidura política será consequência do reconhecimento do seu trabalho.

"Primeiro, o foco é administrativo e o trabalho, e tudo isso terá consequências no campo político", pontuou o vice-prefeito, que também afirmou estar, neste momento, mais à frente da gestão das obras realizadas na capital baiana.

Durante a entrevista, Reis emitiu uma posição contrária ao Projeto de Lei 45/16 aprovado pela Câmara Municipal de Salvador na última quarta-feira, 11, que proíbe o tradicional arrastão na Quarta-feira de Cinzas, de autoria do vereador Henrique Carballal (PV-BA). Para ele, há a necessidade de um debate prévio com grande parcela da sociedade.

"Vou ficar ao lado dos trabalhadores que, durante o Carnaval, têm uma oportunidade de emprego e renda, e passam os sete dias de folia trabalhando, tendo só essa única oportunidade para um momento de alegria. Então, eu sou a favor do arrastão", explicou.

Golpe

O vice-prefeito também repercutiu as declarações do ex-presidente Michel Temer ao Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 16, no qual declara não ter apoiado 'golpe' contra Dilma Rousseff. Na época do impeachment, Bruno estava no partido MDB, o mesmo de Temer.

"Esse é um assunto superado, a verdadeira posição popular ocorreu com o resultado das urnas de 2018, quando o país teve a oportunidade de avaliar se foi golpe ou não, e se o legado do PT deveria ter continuidade ou se era hora de interromper um ciclo e seguir um novo caminho", afirmou.

