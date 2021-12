Bruno Reis afirma que negociações para aquisição de vacina para Salvador estão "avançadas"

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), afirmou que as negociações para aquisição de uma vacina para a população de Salvador estão “avançadas” com alguns laboratórios. Bruno deu a declaração em entrevista à TV Bahia, nesta sexta, 01.

“Desde o primeiro momento que me elegi, fiz uma série de articulações para a aquisição da vacina. Já formalizei um pedido ao Instituto Butantan, demonstrando desejo de adquirir (a vacina Coronavac). Falei por telefone com o governador João Dória e ele me assegurou fornecimento das vacinas para os profissionais da área de saúde”, disse.

Bruno reforçou que a capital baiana possui capacidade de estocar os imunobiológicos, com freezers adequados, e que a prefeitura detém agulhas e seringas em quantidade suficiente para a iniciar a vacinação de parte da população.

Eleito em 2020, Bruno Reis toma posse do Palácio Tomé de Sousa na tarde desta sexta, às 14h30.

