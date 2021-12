Bruno Reis admite que "vai ser difícil controlar o acesso às praias no verão"

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), afirmou que vai ser difícil a prefeitura “controlar o acesso às praias no verão”, e apontou o período de férias como um fator que complica mais a administração municipal em monitorar os 64 quilômetros de Orla da cidade.

“Tenho que dizer isso: a prefeitura não tem equipe para estar patrulhando 64 quilômetros de Orla, todos os espaços públicos da cidade, que é natural num período onde algumas categorias profissionais tiram férias, escolas que estavam em trabalho remoto tiram férias”, avaliou o prefeito.

“Vai ser difícil controlar esses espaços. Mais do que nunca, precisa haver essa consciência”, emendou.

Bruno comentou sobre o problema na manhã desta quarta-feira, 6, durante solenidade de início das obras do Morar Melhor, em Alto do Cabrito. O democrata acredita que a chegada da vacina na capital vai “virar definitivamente” a situação da Covid-19 na cidade.

“Temos uma luz no final do túnel, um cenário, uma perspectiva de virar definitivaente essa página, que é a chegada da vacina. Nós já fizemos muito esforço até aqui, nós podemos hoje com muita satistfação, apesar de que isso não nos traz alegria nenhuma, dizer que graças ao trabalho que foi feito, e esse esforço coletivo de todos, não teve uma única pessoa que veio a falecer em Salvador por falta de atendimento médico”, disse.

Apesar de admitir a contribuição da população no combate a propagação do novo coronavírus na capital baiana, Bruno voltou a pedir cautela e reserva aos soteropolitanos.

“Temos que usar máscaras, fazer higienização, evitar aglomerações, ter outras formas de lazer. Vamos nos divertir de outra forma. O momento exige isso”, finalizou

