Bruno e Rui se reunirão para discutir retomada da educação e ações conjuntas na pandemia

O primeiro encontro entre o prefeito Bruno Reis (DEM) e o governador Rui Costa (PT) deve acontecer nesta semana. A informação foi dada pelo democrata em entrevista para a Rádio Metrópole, na manhã desta terça-feira, 5.

De acordo com Bruno, a expectativa é retomar as ações conjuntas no enfrentamento da pandemia, algo que foi conduzido anteriormente pelo prefeito ACM Neto (DEM) junto ao governador e alvo de elogios pela parceria mesmo com as diferenças políticas.

Ainda de acordo com Bruno, os protocolos para a retomada da educação também serão discutidos. Na última semana, Bruno, em entrevista para uma emissora de TV, teria delimitado o dia 8 de fevereiro como data para a retomada do ensino presencial.

"Estamos tentando trabalhar com a data de 8 de fevereiro. Sendo que as escolas teriam uma semana para se preparar, fazer simulações e testes", afirmou.

adblock ativo