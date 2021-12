Bruno critica ato contra Bolsonaro durante pandemia: 'Deveriam dar o exemplo'

O prefeito Bruno Reis (DEM) lamentou as manifestações ocorridas em Salvador no último sábado, 19, contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). De acordo com o gestor, qualquer ato que "desrespeite as normas sanitárias" independentemente de partido ou orientação política, deve ser coibido enquanto durar a pandemia da Covid-19 no país.

Sou contra qualquer tipo de manifestação neste momento. Fico com muita tristeza com o que ocorreu em Salvador, liderado por partidos de esquerda, com passeata e tal. Lamento que esteja ocorrendo. Estamos todos aqui numa cruzada no enfrentamento à pandemia. Os líderes políticos e sindicalistas poderiam dar exemplo. A hora da política vai chegar, a eleição é no ano que vem. Então estou aqui, com a estrutura da prefeitura, trabalhando no enfrentamento. Quem deveria dar exemplo não está dando", afirmou.

Após os atos contrários, a expectativa é de que atos favoráveis ao presidente ocorram nas oróximas semanas em Salvador. Apoiadores do governo divulgaram a realização de uma moto-carreata a favor da “democracia” durante o Dois de Julho, data que marca a independência da Bahia.

De acordo com os organizadores do evento, as presenças de Bolsonaro e do ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), são esperadas.

