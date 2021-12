Bruno confirma nome de Felipe Lucas para compor 2º escalão

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), começou a destrinchar os nomes que farão parte do segundo escalão do seu governo. Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 6, o democrata confirmou que o ex-vereador Felipe Lucas, que não conseguiu a reeleição no último pleito municipal, fará parte dos nomeados.

"Tem ex-vereadores que são qualificados, que podem contribuir tecnicamente, como o Felipe Lucas. Já foi gestor da prefeitura. Nos primeiros quatro anos da gestão de Neto ele era chefe de gabinete na Seinfra. É uma pessoa que vem da iniciativa privada, já ocupou cargos na Sudene. Então, fatalmente, Felipe Lucas vai contribuir tecnicamente no trabalho com a gente", afirmou.

A tendência é que Lucas assuma a Diretoria de Esportes, pasta filiada à Secretaria de Promoção Social, Combate a Pobreza e Esporte de Salvador que é comandada pelo vereador licenciado Kiki Bispo (DEM).

Na última terça-feira, 5, Felipe Lucas havia divulgado uma reunião com Bruno Reis em suas redes sociais. Na ocasião, o ex-vereador postou: Reunião produtiva com o nosso novo prefeito pq o ano começou cheio de trabalho e com o desejo de muito sucesso para a gestão de @brunoreisba. Estamos juntos!

Outros Nomes

Bruno afirmou que existem outros nomes com "vocação mais política" e "com competência e capacidade técnica" que serão definidos e colocou um prazo de anúncio para a próxima segunda-feira, 11.

"Meu desejo é anunciar na segunda. Desde que tomamos posse, passamos, eu e a vice-prefeita, em despacho com cada secretário, com cada dirigente, reunindo suas equipes, ouvindo nomes, analisando a capacidade técnica, a competência de cada um e o perfil para cada cargo", afirmou.

adblock ativo