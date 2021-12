Brincadeiras com prisão de Cunha ficam entre assuntos mais mencionados nas redes

A internet reagiu imediatamente à prisão do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Entre as imagens mais emblemáticas desse dia histórico para as redes sociais, destacaram-se aquelas que brincaram com aquilo que muitos acreditam ser o próximo passo: uma suposta delação de Cunha. Além disso, a novidade das redes foi um imprevisto "Lenhador da Federal".

Um dos memes mais emblemáticos do dia foi a imagem clássica de vestibulandos se aglomerando em frente a uma lista de aprovados na Fuvest: "Divulgada primeira leva dos citados na delação premiada de Cunha, confira se seu nome está na lista". Na mesma linha, outra imagem bastante compartilhada foi a de uma impressora industrial gigantesca com a seguinte legenda: "Impressora preparada para a delação de Cunha".



<script async defer src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Hipster

Apesar do embate político, pouca coisa causou tanta comoção como a imagem de um dos agentes da PF que acompanharam Cunha durante a prisão. Se antes nós tínhamos o Japonês da Federal, fomos apresentados ao Lenhador da Federal ou ao Hipster da Federal (dependendo de quem compartilhou a imagem).

O tal Lenhador da Federal é um agente de barba e um coque no cabelo que logo foi alçado ao panteão dos símbolos sexuais. No Twitter e Facebook, ele foi agraciado com convites do tipo "me prende", "me faz uma condução coercitiva", "me algema" e outros. Ele também foi saudado como o primeiro "PF magia" e com aquele tradicional "olar" sensual.

No fim da tarde desta quarta-feira, 19, o trending topics do Twitter estava quase que totalmente dominado pela prisão de Cunha. Em primeiro, claro, #Cunha, mas hashtags relacionadas como "Sérgio Moro", "Polícia Federal", "E o Lula?" e "Lenhador da Federal" também estiveram entre os principais assuntos do dia. Um meme colocava a presidente cassada Dilma Rousseff, algoz de Cunha, como a personagem Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, que no cinema é interpretado pela atriz Jennifer Lawrence.



<script async defer src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Lula

Nas redes sociais não faltou quem se perguntasse: "E o Lula..." Em evidente referência aos boatos sobre a prisão do ex-presidente. Quem é crítico ao petista mostrou clara torcida para que Lula fosse o próximo alvo de Moro. Já alguns apoiadores enxergaram uma "conspiração" na prisão do ex-deputado - entendendo a ação de Moro serviria apenas como justificativa para prender o ex-presidente.

adblock ativo