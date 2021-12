"Brasília só pensa no próprio umbigo", diz secretário da Fazenda sobre Previdência

Ao ser questionado sobre sua opinião sobre a reforma da Previdência, o secretário da Fazenda da Bahia Manoel Vitório disse, nesta terça-feira, 21, que o projeto é injusto e que "Brasília só olha para o umbigo".

"Eu acho que começaram pela reforma errada (deveria ter sido pela reforma tributária). Como está posta a reforma da Previdência é muito injusta. Para se ter uma ideia, um estudo do Ipea mostra que haveria incremento de 2% na economia com a reforma tributária", disse Vitorio.

Ele alfinetou o Congresso: "O que eu acho as vezes é que Brasília olha só para o próprio umbigo. O sol nasce atrás da cabeça e morre no umbigo. É o centro do universo", insinuando que não há uma preocupação com as especificidades do dia a dia de cada trabalhador.

