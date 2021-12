Brasileiras hostilizam Gilmar Mendes durante férias: 'Não tem vergonha na cara?'

Nem durante as férias, longe do Brasil, o ministro do Supremo Gilmar Mendes escapa da repercussão de suas decisões. Enquanto passeava pelas ruas do Chiado, popular área comercial de Lisboa (Portugal), aonde passa suas férias desde o Natal, foi abordado por duas brasileiras. O vídeo foi publicado primeiramente pelo site O Antagonista.

Na filmagem, é possível ouvir: "O senhor é de uma injustiça imensurável! Inclusive deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. Coisa que não é! O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país?".

"Mas a gente viu o senhor de longe!"

"A sua cara ninguém consegue esquecer"

"A gente pede para Deus levar o senhor para o inferno!"

Em meio a risadas, Gilmar reagiu: "Ai, meu Deus do céu!"

Crítico das prisões preventivas e conduções coercitivas na Operação Lava Jato, o ministro acolheu pedidos das defesas e soltou diversos investigados em 2017. Na lista, três solturas do empresário Jacob Barata Filho, e liberdade para o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, e ao ex-multimilionário Eike Batista, todos, antes, presos por tempo indeterminado.

Juristas chegaram a protocolar um pedido de impeachment e a força-tarefa da Lava Jato no Rio pediu sua suspeição para julgar casos relacionados a Barata.

Sempre que questionado sobre suas polêmicas, o ministro tem reiterado que toma decisões com base na Constituição.

Com a palavra, Gilmar

O ministro Gilmar Mendes não se manifestou sobre a abordagem no Chiado.

"Isso acontece. Manifestações de aplausos e de censura."

