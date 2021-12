Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz, diz Meirelles

O candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles, usou nesta quinta-feira, 6, o Twitter para lamentar o ataque ao também candidato Jair Bolsonaro (PSL).

Meirelles desejou pronta recuperação a Bolsonaro e disse lamentar "todo e qualquer tipo de violência". "O Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros", publicou o emedebista.

Bolsonaro foi agredido em Juiz de Fora (MG), enquanto participava de ato de campanha. Um dos seus seguranças foi ferido por uma faca na mão e, segundo informações publicadas pelo um dos filhos do candidato, Flávio, no Twitter, Bolsonaro também foi atingido por uma "estocada na região do abdômen".

Desejo pronta recuperação a Jair Bolsonaro. Lamento todo e qualquer tipo de violência. O Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. — Henrique Meirelles (@meirelles) 6 de setembro de 2018

