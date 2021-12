"Brasil, pátria educadora" é o lema do novo governo Dilma

"Brasil, pátria educadora". é o lema do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, anunciado durante seu discurso de posse na tarde desta quinta-feira, 1º, no Congresso Nacional.

De acordo com Dilma, a frase tem duplo significado. "Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Mas também teremos que buscar em todas as ações do governo uma prática formadora.", explicou ela.

A presidente enfatizou a importância da ampliação do acesso da população à educação. "Democratizar o conhecimento significa universalizar o acesso em todos os níveis e levar a todos os segmentos da população a educação de qualidade".

