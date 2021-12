Brasil fica em 69º em ranking de corrupção

O Brasil ficou em 69º colocado em relatório da organização Transparência Internacional, que verificou a percepção de corrupção ao redor do mundo. O estudo, divulgado nesta quarta-feira, 3, analisou 175 países e territórios, sendo que o primeiro colocado, a Dinarmaca, é o local onde a população tem menor sensação de corrupção entre servidores públicos e políticos.

A Dinamarca recebeu a pontuação de 92 em uma escala que vai de 0 (extremamente corrupto) a 100 (muito transparente). Já o Brasil ficou com 43 pontos, um a mais do 2013, quando o país ficou em 72º lugar. Portanto, apesar de melhorar a posição, o Brasil pirou a nota. Outros seis países ficaram na mesma colocação do Brasil: Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Suazilândia.

A organização Transparência Internacional é referência na análise da corrupção e realiza esse estudo anualmente desde 1995.

