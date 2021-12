Boulos reage à fala de Bolsonaro: "Ele seria muito mais útil ao país se entregasse o cargo"

Guilherme Boulos (Psol) criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro de que o país “estava quebrado”. Em postagem em uma rede social, o psolista lembrou que Bolsonaro tirou 17 dias de férias “durante a maior crise do século” e que so voltou ao Palácio do Planalto para “reafirmar sua incompetência”.

Boulos sugeriu que o presidente “entregasse o cargo” de presidente, porque, de acordo com o psolista, seria “mais útil para o país”.

“Depois de 17 dias de férias durante a maior crise do século, Bolsonaro volta ao Palácio do Planalto para reafirmar sua incompetência. Ele seria muito mais útil ao país se entregasse o cargo.”, escreveu Boulos em sua conta no Twitter.

“O Brasil está quebrado. Não consigo fazer nada.” Depois de 17 dias de férias durante a maior crise do século, Bolsonaro volta ao Palácio do Planalto para reafirmar sua incompetência. Ele seria muito mais útil ao país se entregasse o cargo. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 5, 2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira, 5, que o Brasil está ''quebrado" e que não "consegue fazer nada". Bolsonaro citou como exemplo de "dificuldades" as mudanças na tabela do Imposto de Renda.

"O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, tá, teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter ", disse o presidente.

adblock ativo