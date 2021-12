Bonfim vai ser secretário da Agricultura

O secretário de Relações Institucionais do governo, Josias Gomes, confirmou, nesta quinta-feira, 12, que o deputado estadual Vitor Bonfim (PDT) assumirá a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária no lugar do deputado Paulo Câmera (PDT), que pediu demissão do cargo por questões de saúde.

Esta é a terceira substituição que o governador Rui Costa (PT) fará na importante pasta, com orçamento anual da ordem de R$ 600 milhões.

Paulo Câmera assumiu o cargo em fevereiro, após demissão da ex-secretária Fernanda Mendonça. Prima do presidente do PDT da Bahia, deputado federal Félix Mendonça Jr, ela foi exonerada depois que Mendonça Jr. rompeu com o governador.

O nome de Bonfim, de 34 anos e que antes de se eleger deputado foi vereador de Guanambi em dois mandatos, teve o aval da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, que tem no presidente da Casa, Marcelo Nilo, sua principal liderança.

A reportagem não conseguiu localizar Vitor Bonfim, que é filho do ex-deputado estadual João Bonfim, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Mas o colega de bancada, deputado Roberto Carlos, disse que ele reúne todas as condições para assumir a Secretaria da Agricultura.

"Estamos confiantes que ele fará um bom trabalho. É produtor de algodão, tem conhecimento da área agrícola, e na Assembleia tem se destacado como presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural", assinalou o parlamentar.

Aposta

O secretário de Relações Institucionais acredita que Vítor Bonfim vai surpreender na Seagri. "Apesar de ser bastante jovem, apostamos que ele será uma revelação", declarou Josias Gomes.

Bonfim, afirma o secretário, não terá dificuldade para montar uma boa equipe de técnicos e assessores, porque tem compreensão do papel da agricultura empresarial e familiar na economia baiana.

É na agricultura familiar, sobretudo, que o governador espera uma melhor atenção do futuro secretário. Não só porque a Bahia é o estado que tem o maior número de agricultores familiares no país.

Para a safra 2015/2016, o ministro Patrus Ananias, do desenvolvimento Agrário, informou que o governo federal vai destinar R$ 1,4 bilhão em crédito rural, com juros abaixo da inflação, para a agricultura familiar baiana. Este valor é 55% maior do que o contratado na safra passada, que totalizou R$ 900 milhões.

