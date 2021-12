Bolsonaro toma posse como presidente da República em Brasília

Jair Messias Bolsonaro (PSL), 63, tomou posse como o 38º presidente brasileiro às 15h desta terça-feira, 1,(horário de Brasília), em cerimônia no Congresso Nacional. Bastante emocionado, ele acompanhou a execução do Hino Nacional antes de fazer o juramento constitucional e assinar o termo de posse.

A cerimônia, que teve início em um desfile em carro aberto, contou com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Após especulações sobre qual seria o automóvel utilizado no desfilo, Bolsonaro optou pelo histórico Rolls-Royce, modelo Silver Wraith.

O ato conta com um esquema de segurança inédito com mais de 10 mil agentes, das forças armadas, polícia e setor de inteligência, inclui ainda misseis e anti-aéreos. Cerca de 500 mil pessoas deverão acompanhar a passagem da faixa presidencial, do presidente Michel Temer para Jair Bolsonaro.

Pouco antes, durante a sessão comandada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), Bolsonaro e seu vice leram o compromisso com a Constituição e ouviram do 1º secretário da mesa, deputado Fernando Giacobo (PR-PR), a leitura do termo de posse.

Participaram da cerimônia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

