Bolsonaro tira foto com banhistas no Guarujá e propaga aglomeração

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou uma aglomeração na manhã deste domingo, 11, em uma praia do Guarujá, no litoral paulista, onde está passando o feriado.

Ele estava sem máscara e foi cercado por vários banhistas que queriam tirar selfies com o chefe do Executivo, desrespeitando o distanciamento social, e pegou uma criança no colo, conforme vídeo publicado em suas redes sociais. Os banhistas também não utilizavam proteção facial, sendo que é obrigatório.

Bolsonaro usava um colete salva-vidas com a inscrição "presidente Bolsonaro" na parte de trás.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, Bolsonaro chegou na sexta-feira, 9, no local, parapassar o feriado.

adblock ativo