Bolsonaro tinha núcleo organizado de fake news, afirma Angelo Coronel

O presidente da CPI das Fake News Angelo Coronel (PSD) afirmou, durante participação em um seminário sobre Fake News, nesta sexta-feira, 20, na Associação Baiana de Imprensa (ABI), que recebeu uma denúncia de um membro da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL), de que existia um núcleo organizado, através de escritórios em todas capitais, para propagação de Fake News.

"Recebi uma informação através de um funcionário da campanha de Bolsonaro de que existia um escritório em cada estado, responsável por repassar Fake News para grupos de WhatsApp nos municípios. Esse indivíduos tinham obrigação de publicar em grupos nos bairros, gerando um grande negócio criminoso", explicou Coronel.

Ainda no evento, Angelo Coronel (PSD) anunciou que irá propor um Projeto de Lei no Senado para revogar o artigo 18 e alterar o 19 do Marco Civil da Internet. "Esse artigos não são solidários. Eles se isentam as empresas de responderem solidariamente em caso de notícias falsas. Com o texto do Marco só é penalizado o indivíduo que fez o perfil falso, que disseminou notícias mentirosas. Isso precisa mudar. Vamos exigir que as empresas sejam penalizadas solidariamente, com multa para aquelas que não retirarem conteúdos em até 24h".

Operação da PF

O senador Angelo Coronel classificou como um desrespeito ao Senado Federal, a invasão ao gabinete do Senador Fernando Bezerra (MDB). "Eu conheço o Bezerra há apenas sete meses, não sei se houve ou não um crime. Eu sei que a lei é clara, só pode invadir o gabinete de um senador se os fatos forem referentes ao seu mandato. Pelo que li, se trata fatos de 2012 e 2013, então, eu acho que isso foi um desrespeito ao Senado Federal. Isso foi um revanchismo da Polícia Federal (PF) e de alguns membros do governo, para colocar o Senado em xeque. Nós vamos combater isso", ressaltou o senador.

