Bolsonaro terá encontro amanhã com Donald Trump

O presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado, 7, em Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. A situação política da Venezuela e investimentos em infraestrutura estão na pauta do encontro. A informação foi confirmada, nesta sexta, 6, pela Secretaria de Imprensa da Casa Branca.

De acordo com o comunicado, “como líderes das duas maiores economias do hemisfério”, Trump e Bolsonaro discutirão oportunidades para restaurar a democracia na Venezuela, trazer paz ao Oriente Médio, implementar políticas comerciais pró-crescimento e investimentos em infraestrutura.

“O presidente (Trump) usará esta reunião como uma oportunidade para agradecer ao Brasil por sua forte aliança com os Estados Unidos”, informou a Casa Branca. O encontro vai acontecer no resort Mar-a-Lago, que fica na cidade próxima a Miami.

A comitiva presidencial brasileira embarca na manhã deste sábado para uma viagem de quatro dias a Miami. A agenda inclui encontros com políticos e empresários norte-americanos, assinatura de acordos e visita às instalações militares do Comando Sul, a unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos responsável pela cooperação de segurança e operações militares nos países da América Central e do Sul.

A chegada de Bolsonaro e ao menos seis dos seus ministros a Miami está prevista para as 15h30, horário local. O retorno ao Brasil acontece na quarta-feira, 11.

adblock ativo