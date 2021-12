Bolsonaro se reúne com comandantes da Forças Armadas após demissão de ministro

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), se reúne neste momento com os chefes do Exército Brasileiro, o general Edson Leal Pujol, da Marinha do Brasil. Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, e da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

Na pauta, segundo o A TARDE apurou com o senador Otto Alencar (PSD), está a crise interna deflagrada pela demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, por, segundo Alencar, não dar o respaldo necessário às declarações de Bolsonaro, a exemplo de quando afirmou que “meu exército não irá para ruas”.

A saída do ministro da Defesa é motivada também pela permanência do comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, no ministério. Pujol deu, no mês passado, um…

