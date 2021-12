Bolsonaro se envolve em discussão em aeroporto

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) se envolveu em uma discussão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 3. Segundo a assessoria do deputado, Bolsonaro foi abordado por uma mulher enquanto se preparava para embarcar para Brasília. A confusão foi contida e o deputado não registrou ocorrência na polícia.

O incidente vai contra as imagens que o pré-candidato costuma divulgar em suas redes sociais sendo recebido por simpatizantes em aeroportos. Durante a manhã, seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou um vídeo de seu desembarque em São Paulo, no momento em que um grupo de mulheres o cercou para tirar fotos, com a legenda irônica "cenas fortes de machismo".

Bolsonaro passou a manhã em São Paulo reunido com um grupo de dez comerciantes do agronegócio e investidores.

