Bolsonaro retorna para Brasília após fim de ano no litoral paulista

Após passar o período de fim de ano na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), deixou o litoral paulista nesta segunda-feira, 4. O chefe do executivo ficou oito dias na região da Baixada Santista e retornou para Brasília.

Antes de retornar à capital federal, Bolsonaro fez um passeio de moto aquática na localidade da praia 'Canto do Forte', em Praia Grande. Logo em seguida, o presidente ainda se reuniu com alguns de seus apoiadores e fez uma caminhada na areia, onde parou para conversar e tirar fotos.

Enquanto esteve na praia, Bolsonaro não fez uso da mascara de proteção em nenhum momento, mesmo com a lei determinando a utilização do material sob pena de multa no valor de R$ 500, em vigor desde o dia 1º de julho de 2020.

O presidente saiu do Forte dos Andrades por volta das 15h e seguiu para a base aérea de Santos, localizado na cidade de Guarujá, onde irá pegar um helicóptero para o aeroporto de Congonhas e seguir de avião para Brasília.

Em sua agenda oficial, Bolsonaro não possui nenhum compromisso programado para esta segunda-feira.

adblock ativo