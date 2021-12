Bolsonaro rejeita apoiar Rodrigo Pacheco na eleição do Senado

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), avisou a senadores próximos que não irá apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na eleição no Senado de acordo com informações da coluna Painel do jornal Folha de S.Paulo.

Possível sucessor de Davi Alcolumbre (DEM-AP) na presidência da Casa, Pacheco foi membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2017 e sua atuação desagradou articuladores políticos próximos ao presidente. Tendência é de que Bolsonaro apoie a campanha do deputado Arthur Lira (PP).

Na última semana, o presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador ACM Neto, confirmou que Pacheco seria o escolhido para tentar a reeleição da sigla no Congresso enquanto Baleia Rossi (MDB) deve receber o apoio do partido na eleição para a Câmara dos Deputados.

