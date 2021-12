Bolsonaro receberá alta nesta segunda-feira, segundo boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro receberá alta do Hospital Vila Nova Star nesta segunda-feira, 16, no período da tarde, após realização de sessão de fisioterapia, informa boletim médico divulgado pelo hospital paulistano. Bolsonaro se recupera de uma cirurgia realizada no último dia 8 de setembro, para correção de uma hérnia incisional.

O boletim, assinado pelo cirurgião-chefe Antônio Macedo, pelo clínico Leandro Echenique, pelo diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto, e pelo médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha, informa também que Bolsonaro continuará sua recuperação em domicílio, "devendo seguir as orientações médicas relacionadas a dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Macedo e da equipe da Presidência da República."

Recuperação

Na noite de sábado, 14, o presidente passou de uma dieta líquida para uma dieta cremosa. Já na noite de domingo, 15, os médicos começaram a diminuir a alimentação endovenosa (diretamente na veia). Na semana passada, Bolsonaro chegou a usar uma sonda nasogástrica para retirada de ar e líquidos do estômago e do intestino, após uma distensão abdominal.

