Bolsonaro rebate Rui Costa e chama Lula de 'bandido'

Em resposta à publicação no Twitter do governador, Rui Costa (PT), o presidente da República, Jair Bolsonaro, emitiu uma nota oficial dizendo que o chefe do Executivo estadual, além de prestar homenagem, tem 'fortíssimos laços de amizade com bandidos'.

''O atual governador da Bahia, Rui Costa, não só mantém fortíssimos laços de amizade com bandidos condenados em segunda instância, como também lhes presta homenagens, fato constatado pela sua visita ao presidiário Luis Inácio Lula da Silva'', disse Bolsonaro em nota.

O ataque foi em referência ao líder miliciano Adriano da Nóbrega, morto em uma ação da Policia Militar na Bahia. Segundo publicação de Bolsonaro, o governador não procurou preservar a vida de um foragido, e sim sua provável execução sumária, mencionando peritos consultados pela revista Veja. O presidente ainda comparou a situação com a queima de arquivo do ex-prefeito Celso Daniel.

Ainda em nota, Bolsonaro atacou Rui afirmando que é ironia por parte do governador falar de "más companhias" quando, segundo ele, os principais dirigentes nacionais do PT foram condenados e presos na Operação Lava Jato.

O presidente acrescentou que "os brasileiros honestos querem os nomes dos mandantes das mortes do prefeito Celso Daniel, da vereadora Marielle Franco e de seu morotista Anderson Gomes, do ex-capitão Adriano da Nóbrega, bem como os nomes dos mandantes da tentativa de homocídio de Jair Bolsonaro''.

