Bolsonaro quebra hierarquia para tentar auto-golpe, avaliam partidos e ministros do STF

Partidos de oposição e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) acreditam que a crise militar provocada pelo presidente Jair Bolsonaro com a demissão do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa aponta para uma tentativa de provocar anarquia militar e tentar, mais à frente, um auto-golpe.

Magistrados acreditam que Bolsonaro está provocando uma confusão na área militar e pode, mais tarde, diante de uma situação de crise aguda, apelar para o apoio de policiais militares nos estados –que integram a base bolsonarista

Nesta terça, 30, os chefes das Forças Armadas se demitiram em protesto contra Bolsonaro, na sequência da exoneração de Azevedo e Silva.

"O presidente está jogando no quanto pior, melhor. Ele tenta levar o país para o caos para, a partir dele, tentar dar um golpe de estado. Desestabiliza as PMs, joga na crise social", afirma o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que participa das discussões sobre o quadro geral da crise.

Um auto-golpe, no entanto, dificilmente seria concretizado já que Bolsonaro não teria apoio de empresários, de setores da mídia, do conjunto das Forças Armadas nem respaldo internacional.

Um texto distribuído para parlamentares de oposição diz que é preciso cautela na avaliação sobre o que ocorre neste momento nas Forças Armadas.

"Toda a lambança de Bolsonaro é porque ele não tem os comandos em mãos. E nós [oposição] não podemos jogá-los no colo dele", afirma a mensagem.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

