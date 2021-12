Bolsonaro poderá receber ministros a partir de segunda-feira, 4

O Planalto programa que ministros viajem a São Paulo para visitar o presidente Jair Bolsonaro, internado no Hospital Albert Einsten, a partir de segunda-feira, 4. O vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) são os integrantes do governo que poderão estar com o presidente na próxima semana e acompanhar o retorno dele a Brasília, de acordo com a assessoria da Presidência.

Segundo o Planalto, não há programação para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, viaje à capital paulista para estar com o presidente.

Assessores dizem não acreditar que Bolsonaro feche o texto da reforma da Previdência enquanto estiver no hospital caso a previsão de alta até a metade da semana que vem for confirmada.

