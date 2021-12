Bolsonaro pede que criança tire a máscara para recitar poesia em evento no RN

Durante participação em evento nesta quinta-feira, 24, no interior do Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro pediu para uma criança de 10 anos tirar a máscara para recitar uma poesia, atitude contraindicada por autoridades sanitárias em meio à uma pandemia de Covid-19 que já vitimou mais de 500 mil pessoas no Brasil.

A garota começa a recitar o poema de sua autoria no palco, quando o presidente aconselha que ela retire a máscara, o que é atendido por ela.

Bolsonaro também voltou a disparar contra a imprensa e negou qualquer irregularidade envolvendo a negociação pelas 20 milhões de doses da Covaxin, negociadas por preço 1000% superior ao ofertado pela fabricante indiana, Bharat Biotech, em agosto de 2020.

"Eu não tenho que dar entrevistas. Eu não tenho que responder perguntas de muitos idiotas", disse Bolsonaro, três dias após ofender uma repórter da TV Vanguarda, filial da Rede Globo.

O presidente, contudo, disse que a compra da Covaxin é uma invenção perpetuada pela imprensa, até porque o governo brasileiro não recebeu da fabricante indiana "uma dose sequer".

"Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa (Covaxin), que entrou na 'ordem do dia' da imprensa ontem", afirmou.

Ministro do Desenvolvimento Regional e um dos braços-direito de Bolsonaro, Rogério Marinho saiu em defesa do governo e aproveitou para fazer ataques à gestão petista, fazendo referência aos casos de corrupção na Petrobras.

"Muitos estão com saudades de um presidente que era acusado de corrupção, de comprar parlamentares, de corromper as pessoas e de assaltar a Petrobras", disparou.

