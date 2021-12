O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) chegou por volta das 8h50 (horário local) desta terça-feira, 6, ao Congresso Nacional, onde participou de parte da sessão que comemora os 30 anos da Constituição Cidadã, promulgada 5 de outubro de 1988.

No período que ficou mesa da Câmara, Bolsonaro esteve ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli, e do vice Hamilton Mourão.

O presidente Michel Temer também esteve presente na mesa, com o ex-presidente José Sarney, a procuradora-geral da República Raquel Dodge, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o presidente do Senado Eunício Oliveira, que abriu a cerimônia.

Antes mesmo do fim da sessão, Bolsonaro deixou o plenário da Câmara acompanhado de políticos e de uma segurança forçada. Ele seguiu para um almoço no Ministério da Defesa, com o ministro Joaquim Silva e Luna. O presidente eleito, em conversa com jornalistas, afirmou que os militares terão destaque em seu governo.

Diversos representantes de outros países também marcaram presença na cerimônia, além da impressa nacional e internacional que acompanha o primeiro evento do presidente eleito em Brasília após ganhar a eleição.

Da Redação e Estadão Conteudo Bolsonaro participa de solenidade dos 30 anos da Constituição

Depois da sessão, Bolsonaro deve se reunir com representantes das Forças Armadas. Ele quer fazer uma deferência ao setor e dar sinais de que a área terá importância em seu governo, ainda que poderá não ser poupada do ajuste do orçamento.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, que desembarcou com Bolsonaro, reconheceu dificuldades orçamentárias e afirmou que "da forma como está hoje, não há como privilegiar as Forças Armadas".

Estão previstos encontros separados com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O encontro reservado com Temer está marcado para as 15h desta quarta,7.

