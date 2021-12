Bolsonaro nomeia Mário Frias como secretário de cultura

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta sexta-feira, 19, que o ator Mário Frias irá assumir a Secretaria Especial de Cultura.

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, o secretário adjunto, também anunciado nesta sexta, é Pedro José Vilar Godoy Horta. Frias ocupa o cargo após Bolsonaro anunciar a saída de Regina Duarte. O ator já havia sido cotado para assumir a pasta após a saída de Roberto Alvim.

Após a saída de Regina Duarte, o ator, que foi escolhido com apoio dos filhos do presidente, teria demonstrado interesse em assumir a pasta. Porém, ele não terá as mesmas permissões que sua antecessora, como a "liberdade" citada por Regina Duarte durante o discurso de posse.

Nesta sexta, o ator publicou uma foto no Instagram composta pela imagem de Jair Bolsonaro e seu slogan de campanha: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Nesta publicação, ele faz uma citação direta aos que votaram em Bolsonaro, pedindo que permaneçam apoiando e "não caiam em armadilhas, nem se desesperem". No perfil do ator há outras publicações em apoio ao presidente.

