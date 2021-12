Bolsonaro: não há definição de ministro do Esporte e fusão com Educação

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje que ainda não escolheu o ministro do Esporte. Segundo ele, a fusão com a pasta da Educação ainda não está decidida, mas o Esporte terá espaço de destaque em seu governo.

"Eu falo uma coisa aqui e lá na frente falam que estou recuando. Estamos definindo essas coisas todas", disse, em entrevista após participar da etapa do Rio de Janeiro do Grand Slam de Abu Dhabi, torneio mundial do jiu-jítsu.

Bolsonaro comentou a análise das contas de campanha pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mostrou tranquilidade. "Foi a campanha mais barata da história", respondeu.

Antes de retornar para casa, o presidente eleito parou em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, na altura do Posto 4, próximo a sua residência. Lá, acompanhado por seguranças da Polícia Federal, cumprimentou eleitores. Ele passará a tarde em casa, onde, de acordo com fotos divulgadas por sua assessoria, prepara um churrasco.

