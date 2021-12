O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mudou os planos e encurtou o seu recesso de fim de ano na praia de Inema, em Salvador. Ele voltou a Brasília na manhã desta terça-feira 31, por volta das 8h, para passar a virada de ano na companhia da primeira dama, Michelle Bolsonaro.

A previsão inicial era de que o presidente retornasse aos trabalhos apenas na segunda, 6. Bolsonaro estava na capital baiana desde a última sexta, 27, na companhia da filha, Laura Bolsonaro, de 5 anos. O Planalto não informou o motivo da mudança de planos.

Da Redação e Agências

Bolsonaro muda de planos e retorna a Brasília antes da virada do ano

A notícia de que o presidente poderia voltar a Brasília circulou desde cedo na segunda. À tarde, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República chegou a desmentir ter divulgado nota que dava essa informação, mas confirmava a possibilidade de o presidente voltar para Brasília, onde passaria o Réveillon com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que não veio à Bahia devido a uma cirurgia de baixa complexidade pela qual passaria.

Depois de ter passado um domingo de descanso na Base Naval de Aratu, sem descer à Praia de Inema, como esperado, Bolsonaro fez na segunda uma visita não anunciada ao Farol da Barra, ponto turístico que fica numa região de Salvador que concentra muitos dos seus eleitores. Na Barra, ao lado apenas de assessores e seguranças e com apoio de policiais, o presidente acenou e cumprimentou apoiadores, curiosos e banhistas.

Um vídeo mostra os apoiadores do presidente o recepcionando com gritos de “mito”, “meu presidente”, “bem-vindo à nossa Bahia” e “olha o presidente aí, pivete”, que abafaram a tentativa de vaias de um grupo de oposicionistas que estava no local. Apesar do esquema de segurança, os populares não foram impedidos de chegar perto do presidente. A passagem de Bolsonaro por um dos principais pontos turísticos de Salvador pegou os ambulantes, turistas e banhistas da região de surpresa.

A ida de Bolsonaro ao Farol da Barra foi justificada pelo seu desejo de conhecer o Museu Náutico da Bahia, que fica no interior da fortificação. A visita estava programada desde a última sexta. “Ele conheceu o museu inteiro, todo o nosso acervo, os instrumentos náuticos, de cartografia, as miniaturas…”, contou Reuben Bello Costa, administrador do local e guia do presidente durante o ‘tour’.

De acordo com Reuben, dois foram os itens que mais chamaram a atenção do chefe do Executivo: uma pintura que retrata a época das grandes navegações e o graminho, um ábaco de mais de 600 anos que servia de ferramenta para a construção dos saveiros. A visita de Bolsonaro foi comemorada pelos administradores do museu, já que foi o primeiro presidente a visitá-lo neste século, uma iniciativa pode dar uma força política importante ao objetivo de tornar a fortificação Patrimônio da Humanidade, um pleito que vem sendo feito junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

Antes de ir à Barra, o presidente, que estava hospedado na Base Naval de Aratu, parou em posto de combustíveis em Simões Filho, às margens da BR-324, onde lanchou e tirou fotos com populares. Foi ao Rei da Pamonha e em uma barraca de pastel e caldo de cana. Também conversou com policiais e caminhoneiros.

