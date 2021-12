Bolsonaro leva 'ovada' no interior de São Paulo

O deputado Jair Bolsonaro (PSC) levou uma ovada de uma manifestante durante uma visita ao comércio local de Ribeirão Preto (SP) na tarde desta quinta-feira, 17 (veja vídeo abaixo). O ato acontece dez dias depois do prefeito de São Paulo, João Doria, ser atingido também por um ovo durante um evento na Câmara Municipal em Salvador.

O político estava com apoiadores em uma cafeteria no cruzamento das ruas São Sebastião e Álvares Cabral, no Centro da cidade, tirando foto com simpatizantes e apoiadores quando uma mulher se aproximou, tocou no ombro dele. Quando Bolsonaro se virou, a mulher apertou um ovo contra o peito do deputado e fez críticas à sua postura política.

A suspeita de dar a ovada foi detida pela Polícia Militar e levada para a delegacia. Bolsonaro seguiu para o mesmo local para registrar a ocorrência.

adblock ativo