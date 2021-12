Bolsonaro já perdeu 53% dos eleitores de 2018, mostra pesquisa

Mais da metade (53%) dos eleitores de Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018 pretende trocar para outro candidato ou apertar as teclas branco e nulo no ano que vem, os dados são da primeira pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) sobre a corrida eleitoral de 2022,

O levantamento mostra que um quarto (26%) dos eleitores de Bolsonaro na eleição passada sinaliza o voto no ex-presidente Lula. Além disso, mais de um terço (34%) dos que o elegeram dizem que não votariam nele de jeito nenhum.

Os recortes do levantamento do Ipec mostram a perda de apoio de Bolsonaro em segmentos em que ele superou o petista Fernando Haddad em 2018. Isso ocorre até em núcleos fiéis como entre homens brancos, com renda maior do que cinco salários mínimos, nível superior e evangélicos.

O petista também está à frente em regiões onde o presidente concentra maiores níveis de aprovação, como o Sul. Lá, o petista tem 35% das intenções de voto, contra 29% do presidente.

