Bolsonaro insulta repórter com insinuação sexual durante entrevista

A jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, foi insultada pelo presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta terça-feira, 18, com insinuação sexual.

"Ela queria dar um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim", disse Bolsonaro, rindo junto com simpatizantes, durante uma entrevista em frente ao Palácio da Alvorada.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a declaração do presidência foi uma referência ao depoimento de um ex-funcionário de uma agência de disparo de mensagens de WhatsApp, dado na semana passada à CPMI das Fake News no Congresso.

O depoimento foi de Hans River do Rio Nascimento, que trabalhou para uma empresa de marketing digital, a Yacows, na campanha eleitoral de 2018.

