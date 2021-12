Bolsonaro indica que pode chegar a 21 ministérios: 'Mulheres querem 22º'

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já admite que pode iniciar o governo com mais de 20 ministérios. Inicialmente, a expectativa da equipe do presidente eleito era ter no máximo 15 pastas. A medida fez parte da campanha eleitoral como promessa para reduzir o número de ministérios pela metade - atualmente são 29.

Nesta quarta-feira, 28, em coletiva de imprensa, Bolsonaro cometeu ato falho e antecipou o novo número ao ser questionado se haverá um ministério das mulheres. "Existe um pedido da bancada feminina, elas estão aqui. Vocês (mulheres) querem o vigésimo segundo ministério", disse. Até terça, 27, Bolsonaro dizia que o número total de ministérios não passaria de 20.

Bolsonaro ainda estuda o desenho dos ministérios e deve manter conversas para formalizar as indicações até a próxima semana. Ainda falta definir o comando do Meio Ambiente, Minas e Energia e Direitos Humanos. Também é estudada a possibilidade de manter ou não o Trabalho com status de ministério.

Bolsonaro conversou com a imprensa após a formalização de três novas indicações, de Gustavo Canuto para o Ministério de Desenvolvimento Regional, Osmar Terra para a Cidadania e Marcelo Álvaro Antonio para o Ministério do Turismo.

Após falar com a imprensa, Bolsonaro deixou o escritório da transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e seguiu para Base Aérea de Brasília. A previsão era que ele viajaria para o Rio de Janeiro por volta das 18h.

