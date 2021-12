Bolsonaro indica procurador baiano para vaga de ministro do TST

O presidente da República, Jair Bolsonaro, escolheu o procurador-geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, para a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta, 24.

Balazeiro estava no Ministério Público do Trabalho desde 2019, quando foi empossado por Raquel Dodge, e ocupará a vaga deixada pelo ministro João Batista Pereira.

O novo ministro passará por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal e caso seja aprovado pela comissão e pela maioria absoluta do Senado, em votação aberta, será nomeado pelo presidente.

Nascido em Salvador e formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), Balazeiro foi procurador-chefe do MPT na Bahia por dois mandatos (2013 a 2017) e foi diretor adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

adblock ativo