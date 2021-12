Bolsonaro indica Paulo Azi para vice-líder do governo na Câmara

O deputado federal baiano Paulo Azi (DEM) foi um dos 12 indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para a nova composição de vice-lideranças do governo na Câmara dos Deputados.

O quadro, que tem representatividade expressiva nas legendas do Centrão, foi levado pelo líder do governo Ricardo Barros (PP-PR), para um café da manhã com o presidente no Palácio do Planalto.

Além de Azi, foram indicados: Luiz Lima (PSL/RJ), Giovani Cherini (PL/RS), Lucio Mosquini (MDB/RO), Capitão Alberto Neto (Republicanos/AM), Joaquim Passarinho (PSD/PA), Gustinho Ribeiro (Solidariedade/SE), Carla Dickson (PROS/RN), Greyce Elias (Avante/MG) e Marreca Filho (Patriota/MA).

A deputada Carla Zambelli (PSL), braço-forte de Bolsonaro, foi dispensada da função junto a outros sete parlamentares. A troca dos titulares da vice-liderança do governo está publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União.

