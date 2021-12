Bolsonaro foi alertado e recebeu documentos sobre suspeitas na compra da Covaxin, diz deputado governista

O governo federal comprou a vacina indiana Covaxin por um preço 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante, revelam documentos do Ministério das Relações Exteriores em posse da CPI da Covid-19.

Segundo as investigações, a ordem para aquisição das vacinas partiu do próprio presidente Jair Bolsonaro. As negociações demoraram cerca de três meses para serem concluídas, prazo curto em comparação a outros acordos do governo brasileiro, como por exemplo pela Sputnik V e Pfizer.

Em entrevista à CNN Brasil, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) afirmou que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre indícios de irregularidade na negociação do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana .

"No dia 20 de março fui pessoalmente, com o servidor da Saúde que é meu irmão, e levamos toda a documentação para ele", disse Miranda.

O deputado é irmão de Luís Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, que relatou ao MPF (Ministério Público Federal), em depoimento em 31 de março, ter sofrido pressão incomum para assinar o contrato.

Segundo o parlamentar, Bolsonaro prometeu acionar a Polícia Federal para investigar o caso. "Para poder agir imediatamente, porque ele compreendeu que era grave, gravíssimo", disse Miranda.

O parlamentar afirmou que não recebeu retorno do presidente ou da PF sobre o caso. "Não era só uma pressão que meu irmão recebia. Tinha indícios claros de corrupção."

Bolsonaro aciona PF contra parlamentar

O presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura, pela Polícia Federal, de uma investigação para apurar as declarações do deputado Luis Miranda. A afirmação foi feita pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, durante declaração à imprensa nesta quarta-feira, 23

O ministro afirma que o governo vai instaurar um procedimento administrativo disciplinar contra o irmão do deputado Luis Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e propor à Procuradoria-Geral da República (PGR) que o parlamentar e o familiar sejam investigados por supostamente adulterar documentos.

Onyx afirma que a posição do governo é a de que não houve sobrepreço nem irregularidades na negociação pela Covaxin. "Não existe nenhuma irregularidade, existe o trabalho correto que foi feito pelo ministro Pazuello"

Oposição cobra investigação

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ), disse, que pedirá à Procuradoria-Geral da República (PGR) investigação sobre a compra da vacina. Para o parlamentar, a apuração terá que investigar o papel do presidente Jair Bolsonaro na negociação.

Molon afirmou também que encaminhará a proposta de criação de uma CPI para investigar compras na áreas da saúde. Para o parlamentar, as afirmações do deputado Luis Miranda são "gravíssimas".

Molon afirmou que também pedirá ao Tribunal de Conas da União que investigue as negociações em torno da vacina.

CPI investiga compra

A CPI da Covid-19 já investiga a compra. De acordo com a CPI, o presidente Bolsonaro esteve pessoalmente ligado às negociações para agilizar a compra do imunizante, enquanto ao mesmo tempo, não respondia ou facilitava negociações com a Pfizer e o Instituto Butantan.

“Foi a única aquisição que teve um telefonema do presidente da República para o primeiro-ministro, indicando para primeiro-ministro a preferência do Brasil pela aquisição da Covaxin com todos esses problemas. E, além do mais, foram colocados na Câmara dos Deputados, naquele projeto de lei que autorizou aquisição de vacinas pela iniciativa privada, por empresários, a possibilidade de compra da Covaxin”, disse o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Os parlamentares querem entender o motivo de o Executivo ter disponibilizado R$ 1,614 bilhão para adquirir 20 milhões de doses do imunizante, que, até hoje, não recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial no país, e esclarecer por que o governo usou a Precisa Medicamentos, representante do laboratório no Brasil, como intermediária no processo de compra, ignorando os meios oficiais de negociação.

Depoimento

A CPI ouvirá na próxima semana, Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, intermediária na negociação entre o Brasil e o laboratório indiano. A empresa pode ter sido favorecida segundo os membros da comissão.

"A gente já começa a perceber que houve um certo favorecimento em relação à Precisa, com preço exorbitante. E o tempo de aceitação dela foi muito rápido, então, se acabou aceitando muito mais rápido a Precisa do que, por exemplo, a Pfizer, com valores quase que o dobro do valor da Pfizer", disse a senadora Elizane Gama (Cidadania-MA).

Além de Francisco Maximiano, a CPI também investiga Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde do Ministério da Saúde. Os senadores decidiram pedir a quebra dos sigilos de Lial Marinho após um servidor do Ministério da Saúde afirmar em depoimento ao Ministério Público Federal, que sofreu pressões "anormais" para superar entraves da Covaxin na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Após negar a importação de 20 milhões de doses da vacina em março, alegando controle de qualidade e segurança na fabricação, a Anvisa aprovou no início de junho, a importação do imunizante com restrições a apenas 1% da população. Ainda não há data prevista para a chegada da vacina indiana ao Brasil.

adblock ativo